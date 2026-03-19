Vor rund drei Jahren erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Seitdem unterzog sie sich zahlreichen Untersuchungen. Jetzt gab sie bekannt: Ein neues Ergebnis fiel "nicht wie erhofft" aus.

Patrice Aminati (30) hat ein ernüchterndes Gesundheitsupdate gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte sie einige Nachrichten von Followern, die sich nach ihrer Untersuchung von Montag erkundigten. "Danke für Eure lieben Nachfragen...", schrieb Aminati, die unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. Leider sei das Ergebnis "nicht wie erhofft" ausgefallen. "Jetzt folgen weitere Blutuntersuchungen (heute) und dann auch MRT und CT. Ich hoffe und bleibe zuversichtlich", ergänzte sie.

In weiteren Storys meldete sie sich persönlich aus dem Auto zu Wort. Lächelnd erklärte sie, dass sie leider nicht jeden Moment feiern könne, wie es etwa ihr Halstuch mit der Aufschrift "Celebrate moments" sage. Das Motto bedeute ebenso, "den Moment anzunehmen. Und so nehme ich heute diesen Tag an und freue mich auf Sonne und auf viele schöne Momente". Ein weiterer Clip zeigte Aminati und Tochter Charly (3) beim Fangenspielen.

Sie lebt seit drei Jahren mit Diagnose

Hinter Patrice Aminati liegen kräftezehrende Jahre. 2023 machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich. Später gab Aminati bekannt, dass sich Metastasen in Lunge und anderen Organen gebildet haben. Ihre letzte Bestrahlung erhielt sie im vergangenen Oktober. Seitdem wird sie palliativ behandelt.

Im Dezember 2025 meldete sie sich dann mit einer ganz anderen Nachricht zu Wort: Sie trennte sich von Ehemann Daniel Aminati (52). Das Ehe-Aus gründe nicht allein auf ihrer Erkrankung, wie sie betonte. "Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert", schrieb sie. Werte, Vorstellungen und Träume seien zu unterschiedlich gewesen. Der Moderator wiederum zeigte sich in einem Statement überrascht. Doch er erklärte auch: "Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit und so viele unfassbar schöne Momente und vor allem für das größte Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben - unsere wunderbare Tochter Charly."