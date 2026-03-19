Vor rund drei Jahren erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Seitdem unterzog sie sich zahlreichen Untersuchungen. Jetzt gab sie bekannt: Ein neues Ergebnis fiel "nicht wie erhofft" aus.
Patrice Aminati (30) hat ein ernüchterndes Gesundheitsupdate gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte sie einige Nachrichten von Followern, die sich nach ihrer Untersuchung von Montag erkundigten. "Danke für Eure lieben Nachfragen...", schrieb Aminati, die unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. Leider sei das Ergebnis "nicht wie erhofft" ausgefallen. "Jetzt folgen weitere Blutuntersuchungen (heute) und dann auch MRT und CT. Ich hoffe und bleibe zuversichtlich", ergänzte sie.