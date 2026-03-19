Am letzten Prozesstag in Oslo haben die Verteidiger von Marius Borg Høiby in allen vier Vergewaltigungsfällen Freispruch gefordert. Bis zur Urteilsverkündung dürfte es noch dauern.
Am letzten Prozesstag im Verfahren gegen Marius Borg Høiby (29) hat die Verteidigung des ältesten Sohns von Kronprinzessin Mette-Marit (52) für einen Freispruch von den Vergewaltigungsvorwürfen plädiert. Der Prozess, der vor dem Amtsgericht Oslo verhandelt wird, umfasst 40 Anklagepunkte - darunter schwerwiegende Vorwürfe wie mehrfache Vergewaltigung.