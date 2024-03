1 Die Frau war vermutlich kurz eingeschlafen und dann in das Geländer gekracht. Foto: dpa/Unbekannt

Eine Autofahrerin hat in Österreich einen Unfall überlebt, bei dem sich ein Brückengeländer aus Metall in den Innenraum des Fahrzeugs gebohrt hat.











Eine Autofahrerin hat in Österreich einen Unfall überlebt, bei dem sich ein Brückengeländer aus Metall in den Innenraum des Fahrzeugs gebohrt hat. Die Frau (33) gab nach Angaben der Polizei Steiermark an, betrunken gewesen zu sein. Sie sei vermutlich kurz eingenickt und gegen das Brückengeländer gekracht. Der Unfall passierte am Sonntagmorgen in Hengsberg rund 30 Kilometer südlich von Graz. Das Auto stürzte mit einem Teil des Geländers von der Brücke in den Rand eines Bachbetts. Ein Passant habe einen Knall gehört, sei zur Unfallstelle geeilt und habe die Frau aus dem Wrack gerettet, ehe der Motorraum Feuer gefangen habe, teilte die Polizei mit.