In Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) und Umgebung haben die Menschen seit Freitag weder Internet, Telefon noch eine stabile Mobilfunkverbindung. Die Anbieter äußern sich zu den Gründen.
Wenn Christoph Göpfert einen Notruf absetzen will, muss er seit Freitag sechs Kilometer bis zur nächsten Funkzelle fahren – oder Glück haben. Denn in Oberstenfeld, Beilstein, Spiegelberg und Aspach haben die Menschen seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag weder Internet noch Telefon, und auch das Mobilfunknetz ist massiv eingeschränkt. „Das erzeugt viel Unsicherheit – vor allem bei älteren Personen“, berichtet Göpfert gegenüber unserer Zeitung.