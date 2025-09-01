In Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) und Umgebung haben die Menschen seit Freitag weder Internet, Telefon noch eine stabile Mobilfunkverbindung. Die Anbieter äußern sich zu den Gründen.

Wenn Christoph Göpfert einen Notruf absetzen will, muss er seit Freitag sechs Kilometer bis zur nächsten Funkzelle fahren – oder Glück haben. Denn in Oberstenfeld, Beilstein, Spiegelberg und Aspach haben die Menschen seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag weder Internet noch Telefon, und auch das Mobilfunknetz ist massiv eingeschränkt. „Das erzeugt viel Unsicherheit – vor allem bei älteren Personen“, berichtet Göpfert gegenüber unserer Zeitung.

Freitag und Montag ist der Prevorster, der in der IT-Branche arbeitet, ins Büro gefahren – normalerweise macht er an den Tagen Homeoffice. „Eine stabile Internetverbindung hat bei mir hohe Priorität, ich kann nicht offline arbeiten.“ Vier Tage abgeschnitten von der Zivilisation: Weshalb dauert die Entstörung so lange?

Mobilfunkstation hat einen Kabelschaden

Netcom BW gibt auf Anfrage unserer Zeitung bekannt, dass es sich um eine Störung in einem Leitungsabschnitt handelt, den der Telekommunikationsanbieter von einem Drittanbieter pachtet. „Wir gehen davon aus, dass im Rahmen einer Wartungsarbeit etwas schief gelaufen ist“, sagt ein Sprecher. Der Drittanbieter habe mitgeteilt, dass man die Störung im Laufe des Montags beheben wolle, „einen genauen Zeitpunkt können wir aber nicht nennen“. Dass die Entstörung so lange dauert, sei ungewöhnlich, bestätigt Netcom BW. Kunden können laut Telekommunikationsgesetz ab dem dritten Tag eine Entschädigung verlangen – müssen sie aber beim Anbieter geltend machen.

Besonders ärgerlich für die Betroffenen: Auch das Mobilfunknetz bricht immer wieder zusammen. Laut Vodafone liegt bei der örtlichen Mobilfunkstation auf dem Stocksberg ein Kabelschaden vor. „Der Mobilfunkverkehr wird weitgehend über umliegende Stationen geführt, dennoch lassen sich Einschränkungen bei bis zu 390 Mobilfunkkunden nicht ganz vermeiden“, sagt ein Sprecher. Der örtliche Dienstleister führe bereits umfangreiche Messungen und Bestandsaufnahmen vor Ort durch, um die genaue Schadstelle zu ermitteln.