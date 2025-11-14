In Nürnberg: Bombenfund – 21.000 Menschen werden evakuiert

In Nürnberg müssen 21.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen – wegen eines brisanten Fundes mitten im Wohngebiet. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort .
Vor der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe in Nürnberg ist eine groß angelegte Evakuierung angelaufen. Es seien Straßensperrungen in einem Radius von 800 Metern notwendig, teilte die Stadt mit. Bis zu 21.000 Bürgerinnen und Bürger müssten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Es sei die bislang größte Evakuierungsaktion, die in Nürnberg nach dem Fund einer Weltkriegsbombe nötig gewesen sei.