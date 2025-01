Reunion mit David Ayer "Heart Of The Beast": Brad Pitt übernimmt Hauptrolle in Survival-Film

Brad Pitt steht sein nächstes großes Projekt bevor: In dem Survival-Actionfilm "Heart Of The Beast" wird er die Hauptrolle und auch die Produzentenrolle übernehmen. Die Regie übernimmt David Ayer, mit dem Pitt bereits zusammengearbeitet hat.