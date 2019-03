Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen

In Niedersachsen

4 Das Auto wurde bei dem Unfall nahe Stade in zwei Teile gerissen. Foto: Polizei Stade

Ein 22-Jähriger verliert auf einer Landstraße in Niedersachsen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallt gegen einen Baum und wird in zwei Teile gerissen.

Stade - Großes Glück im Unglück hatte ein 22-Jähriger Autofahrer, dessen Auto am Freitag nahe Stade in Niedersachsen bei einem Unfall in zwei Teile gerissen wurde. Der Mann wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Am Morgen verlor der 22-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in zwei Teile gerissen und komplett zerstört. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 5000 Euro.