Wie RTL berichtet, soll Christoph Daum in New York auf der Intensivstation liegen. Zuvor hatte der Sender einen Beitrag veröffentlicht, in dem Daum über seinen Kampf gegen den Krebs spricht.









Christoph Daum soll einem RTL-Bericht zufolge auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses liegen. Der Sender zitierte den 69-Jährigen am Freitagabend auf RTL.de entsprechend: „Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation.“ Demzufolge sagte der ehemalige Bundesligatrainer auch: „Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen.“