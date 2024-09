In New York und Washington: Zu überwältigend: Chappell Roan sagt Festival-Auftritte ab

Weil Chappell Roan (26) sich im aktuellen US-Wahlkampf weder eindeutig für Kamala Harris (59) noch Donald Trump (78) aussprechen wollte, prasselte in den vergangenen Tagen ein regelrechter Shitstorm auf die Musikerin hinein. Und das hat nun Folgen: Die "Good Luck, Babe!"-Sängerin hat zwei für das Wochenende geplante Festival-Auftritte in New York und Washington D.C. abgesagt.

"Ich entschuldige mich bei den Leuten, die darauf gewartet haben, mich dieses Wochenende in NYC und DC bei All Things Go zu sehen, aber ich kann nicht auftreten", schrieb die Künstlerin am Freitag in einer Instagram-Story. "Die Dinge sind in den vergangenen Wochen überwältigend geworden und ich spüre es wirklich." Sie fühle sich "unter Druck gesetzt, im Moment viele Dinge zu priorisieren" und brauche jetzt "ein paar Tage, um meine Gesundheit zu priorisieren". "Ich möchte präsent sein, wenn ich auftrete und die bestmöglichen Shows geben", erklärte die 26-Jährige.

Lesen Sie auch

Kontroverse um angebliche "neutrale" Haltung zu US-Wahlkampf

Chappell Roan hatte in den vergangenen Wochen mehrmals darüber gesprochen, wie überwältigend sich ihr Aufstieg zu einer der gefragtesten Künstlerinnen der Gegenwart und der plötzliche weltweite Ruhm nur ein Jahr nach Release ihres Debütalbums "The Rise and Fall of a Midwest Princess" anfühlt. Hinzu kam nun eine Kontroverse um ihre politische Meinung. In einem Interview mit dem britischen "Guardian" sagte Roan vergangene Woche, sie fühle sich "nicht unter Druck gesetzt", im laufenden US-Wahlkampf eine Seite zu unterstützen. "Es gibt Probleme auf beiden Seiten. Ich möchte die Menschen ermutigen, kritisch zu denken und ihre Stimme abzugeben."

Eine Aussage, die von vielen Menschen im Netz kritisiert wurde: Vor allem Demokraten-nahe Nutzer warfen der Sängerin vor, mit ihrer "neutralen" Haltung ein "doppeltes Spiel" spielen zu wollen. Chappell Roan sah sich im Anschluss gezwungen, in einem TikTok-Video klarzustellen: Sie werde für Kamala Harris wählen, "aber ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was angeboten wird. Ich spiele nicht auf beiden Seiten. Es geht mir darum, beide Seiten zu hinterfragen". Vor allem, was Transrechte und Gaza anbelangt, sei sie mit der aktuellen Regierung und den Demokraten nicht zufrieden. "