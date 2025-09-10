In New York: Julia Roberts: Seltener gemeinsamer Auftritt mit ihrer Nichte Emma

Obwohl beide im Rampenlicht stehen und oft öffentliche Auftritte absolvieren, besuchen Julia Roberts und ihre Nichte Emma so gut wie nie gemeinsam ein Event. In New York liefen sie am Dienstag nun nach vielen Jahren wieder zusammen über den roten Teppich.
Julia Roberts (57) und Emma Roberts (34) sind nicht nur beide bekannte Schauspielerinnen, sondern auch Tante und Nichte. In der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden aber nur selten zusammen. Im Rahmen der New York Fashion Week machten sie eine Ausnahme.