In New York: Julia Roberts: Seltener gemeinsamer Auftritt mit ihrer Nichte Emma

Obwohl beide im Rampenlicht stehen und oft öffentliche Auftritte absolvieren, besuchen Julia Roberts und ihre Nichte Emma so gut wie nie gemeinsam ein Event. In New York liefen sie am Dienstag nun nach vielen Jahren wieder zusammen über den roten Teppich.

Julia Roberts (57) und Emma Roberts (34) sind nicht nur beide bekannte Schauspielerinnen, sondern auch Tante und Nichte. In der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden aber nur selten zusammen. Im Rahmen der New York Fashion Week machten sie eine Ausnahme.

Begrüßung mit Wangenküsschen Bei dem "Veuve Clicquot x Simon Porte Jacquemus Central Park Boathouse Event" am Dienstag gaben sich die beiden Küsschen auf die Wangen und posierten für Fotos mit dem französischen Modedesigner Simon Porte Jacquemus (35), wie in einem von "Vogue" geteilten Video zu sehen ist.

Beide erschienen zu dem Anlass in schwarzer Kleidung. Julia Roberts trug eine maßgeschneiderte Hose und ein dazu passendes Jackett über einem weißen Hemd, während ihre Nichte ein bodenlanges schwarzes Kleid mit einem transparenten Netzeinsatz direkt unter der Brust gewählt hatte.

Letzter Duo-Auftritt 2012

Emma ist die Tochter von Julias älterem Bruder, Eric Roberts (69) und dessen Ex-Frau Kelly Cunningham. Das Paar ließ sich scheiden, als Emma gerade einmal sieben Monate alt war. Der letzte gemeinsame Auftritt der Roberts-Frauen liegt schon viele Jahre zurück: Laut "Us Weekly" besuchten sie zuletzt 2012 zusammen die Premiere von "Jesus Henry Christ" in Los Angeles. Julia und ihre Schwester Lisa Roberts Gillian waren Produzenten des Films.