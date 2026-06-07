In New York: Jodie Foster, De Niro und Scorsese feiern Taxi Driver-Reunion

Nach 50 Jahren ist der Film "Taxi Driver" nach Ansicht seines Regisseurs weiter aktuell. "Es ist ein Gefühl der Isolation, es geht darum, einsam zu sein und nicht kommunizieren oder eine Verbindung herstellen zu können", erklärte Martin Scorsese (83) laut "The Guardian". "Für mich ist das universell. Der Film wird junge Menschen immer ansprechen."

Beim 25-jährigen Jubiläum des New Yorker Tribeca-Filmfestivals versammelten sich die Hauptdarsteller von "Taxi Driver" nun erneut. Dabei waren neben Regisseur Martin Scorsese die Hollywoodstars Robert De Niro (82) sowie Jodie Foster (63) und Drehbuchautor Paul Schrader (79). Zusammen besuchten sie dem Bericht zufolge eine Vorführung des Klassikers, um den 50. Jahrestag des Films zu feiern und sein bleibendes Vermächtnis zu beleuchten. "Offensichtlich gibt es etwas in diesem Film, das nicht vergeht", so Paul Schrader.

"Die Menschen isolieren sich zunehmend"

"Taxi Driver" sorgte bereits nach seiner Veröffentlichung 1976 für Aufsehen. Der Film, der heute als Meisterwerk gilt, machte die Darsteller und das Team dahinter zu Stars, wurde damals in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und erhielt vier Oscarnominierungen.

"Als wir das Drehbuch gelesen hatten, waren wir alle begeistert davon, weil wir uns in gewisser Weise damit identifizieren konnten", erklärte Robert De Niro. Er verstehe, dass die Menschen heute immer noch einsam seien, "besonders angesichts des Internets und der Pandemie", fügte der Schauspieler hinzu. "Die Menschen isolieren sich zunehmend und begeben sich in Welten, in die sie nicht hineingehen sollten, und entwickeln eine Obsession für etwas Negatives."

De Niro spielt in "Taxi Driver" einen vereinsamten New Yorker Taxifahrer. Als ihn eine jugendliche Prostituierte, gespielt von Jodie Foster, um Hilfe bittet, mündet dies in einer Gewaltorgie.