In New York: Jodie Foster, De Niro und Scorsese feiern Taxi Driver-Reunion

Die Stars aus "Taxi Driver" wieder vereint: Jodie Foster, Robert De Niro, Martin Scorsese und Paul Schrader haben in New York ihr Wiedersehen gefeiert.
Nach 50 Jahren ist der Film "Taxi Driver" nach Ansicht seines Regisseurs weiter aktuell. "Es ist ein Gefühl der Isolation, es geht darum, einsam zu sein und nicht kommunizieren oder eine Verbindung herstellen zu können", erklärte Martin Scorsese (83) laut "The Guardian". "Für mich ist das universell. Der Film wird junge Menschen immer ansprechen."