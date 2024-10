In New York in Haft: US-Medienberichte: Harvey Weinstein soll an Krebs erkrankt sein

Harvey Weinstein befindet sich angeblich in einem New Yorker Gefängnis wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Bestätigt ist dies allerdings nicht.

Bei Harvey Weinstein (72) wurde angeblich Krebs diagnostiziert. Das berichtet unter anderem "NBC News". Demnach soll der ehemalige Filmmogul chronische myeloische Leukämie haben. Weinstein, der im Gefängnis Rikers Island in New York inhaftiert ist, befindet sich laut dem Bericht dort in Behandlung. Auch CNN berichtet unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des ehemaligen Produzenten, dass er an dieser Form von Knochenmarkskrebs leide.

Harvey Weinstein ist gesundheitlich angeschlagen

Bestätigt ist die Erkrankung allerdings nicht. Craig Rothfeld, Harvey Weinsteins bevollmächtigter medizinischer Betreuer im Bundesstaat New York, wollte laut dem Branchenportal "The Hollywood Reporter" keinen Kommentar abgeben, und zeigte sich "zutiefst bestürzt über die Spekulationen über Herrn Weinsteins Gesundheitszustand".

Lesen Sie auch

Harvey Weinstein soll im vergangenen Monat bereits eine Notoperation am Herzen gehabt haben. Zuvor war er US-Medienberichten zufolge an einer Lungenentzündung erkrankt.

Kann Harvey Weinsteins Prozess im November stattfinden?

Harvey Weinstein wartet derzeit in New York auf eine Wiederaufnahme seines Verfahrens. Seine Verurteilung wegen Vergewaltigung aus dem Jahr 2020 und eine 23-jährige Haftstrafe sind im April 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Im vergangenen Monat wurde Weinstein in New York allerdings wegen weiterer sexueller Übergriffe angeklagt, er plädierte auf nicht schuldig. Ein neuer Prozess gegen Harvey Weinstein soll am 12. November beginnen. Ob sein gesundheitlicher Zustand dies zulässt, ist derzeit offenbar nicht bekannt.

Harvey Weinstein sitzt trotz der Aufhebung des New Yorker Urteils weiter in Haft. Der 72-Jährige wurde 2022 in Los Angeles wegen Vergewaltigung zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Anwaltsteam will auch gegen dieses Urteil vorgehen.