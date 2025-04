In New York: Heidi Klum: Knapp am Höschenblitzer vorbei!

Heidi Klum (51) hat in New York City tief blicken lassen - und das womöglich unfreiwillig. Die 51-Jährige wurde dabei fotografiert, wie sie den hohen Schlitz ihres langen Kleides mit der Hand zu schließen versuchte - um einen Höschen-Blitzer zu vermeiden? Offenbar sorgte zu viel Wind für den Outfit-Wirbel. Zu dem dunklen Kleid kombinierte Klum, die für Dreharbeiten in der Metropole ist, spitze dunkle Pumps. Glitzernde Ohrringe und eine Sonnenbrille machten ihr Outfit perfekt. Ihre Haare trug die 51-Jährige offen und mit Mittelscheitel.

Die "Germany's next Topmodel"-Chefin zeigte sich in den vergangenen Tagen immer wieder mit besonderen Outfits in New York City. Nach einem Broadway-Besuch wurde sie etwa in einem hautengen Jumpsuit mit auffälligem Animal-Print auf der Straße gesichtet. Zum Leo-Einteiler hatte sie einen dunkelbraunen Trenchcoat in Lederoptik kombiniert sowie eine schwarze Handtasche und eine in Gold verspiegelte XXL-Sonnenbrille. Davor hatte sie auch schon mit einem schräg geschnittenen Minirock oder einem Lederkleid in Kombination mit hohen Overknee-Boots in der Metropole für Aufmerksamkeit gesorgt.

Heidi Klum weilt bereits länger in New York, um die TV-Show "Project Runway" zu drehen. Von 2004 bis 2017 moderierte die gebürtige Rheinländerin die Erfolgssendung. 2025 kehrt sie zu der Castingshow, die unentdeckte Modedesigner kürt, zurück. Auch privat genießt Klum, die dort ein Penthouse haben soll, New York City im Frühjahr. So teilte sie kürzlich ein Bild mit ihrer jüngsten Tochter Lou (15) und ihrer Mutter Erna. Auch etliche Kussbilder mit Ehemann Tom Kaulitz (35) hat sie schon aus der Metropole gepostet. Die beiden besuchten unter anderem eine Vorstellung von "Othello" mit Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) am Broadway.