In New York: Deutsche DDR-Serie triumphiert bei den International Emmy Awards

Bei den International Emmy Awards in New York konnte sich die MDR-Produktion "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" gegen internationale Konkurrenz durchsetzen. Die ARD-Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" ging dagegen leer aus.
Ein großer Moment für deutsche Serienmacher: Die KiKa-Serie "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" hat bei den International Emmy Awards 2025 in New York triumphiert. Die teils animierte Dokuserie setzte sich in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" gegen Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika durch. Bei der 53. Ausgabe der Preisverleihung am Montagabend im New York Hilton Midtown wurden Produktionen aus 26 Ländern in 16 Kategorien ausgezeichnet.