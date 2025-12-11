Traurige Nachrichten aus der Serienwelt: Die US-Schauspielerin Wenne Alton Davis, bekannt aus "The Marvelous Mrs. Maisel", ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Sie wurde beim Überqueren einer Straße in Manhattan von einem Auto erfasst.
Die Schauspielerin Wenne Alton Davis ist tot. Wie das US-Magazin "People" berichtet, starb die 60-Jährige am Montagabend (8. Dezember) in New York City, nachdem sie von einem Auto angefahren worden war. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr an der Kreuzung West 53rd Street und Broadway im belebten Stadtteil Midtown Manhattan.