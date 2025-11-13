Ein Sammelkartengeschäft von Tom Brady in New York wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. Ein Mann erschlich sich Baseball- und Pokémon-Karten im Wert von fast 10.000 Dollar, indem er das Zahlungssystem manipulierte. Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Der ehemalige Football-Superstar Tom Brady (48) wurde Opfer eines Diebstahls, bzw. einer seiner Läden: Sein Sammelkartengeschäft in Manhattan wurde bestohlen. Ein unbekannter Mann erbeutete Baseball- und Pokémon-Karten im Wert von 9.710 US-Dollar - und zwar durch einen dreisten Trick am Zahlungsterminal. Das berichtet unter anderem der US-Kanal ABC7 auf seiner Webseite.