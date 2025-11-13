Ein Sammelkartengeschäft von Tom Brady in New York wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. Ein Mann erschlich sich Baseball- und Pokémon-Karten im Wert von fast 10.000 Dollar, indem er das Zahlungssystem manipulierte. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der ehemalige Football-Superstar Tom Brady (48) wurde Opfer eines Diebstahls, bzw. einer seiner Läden: Sein Sammelkartengeschäft in Manhattan wurde bestohlen. Ein unbekannter Mann erbeutete Baseball- und Pokémon-Karten im Wert von 9.710 US-Dollar - und zwar durch einen dreisten Trick am Zahlungsterminal. Das berichtet unter anderem der US-Kanal ABC7 auf seiner Webseite.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. Oktober kurz vor Mittag im CardVault by Tom Brady an der Lafayette Street im Manhattaner Stadtteil SoHo, wie die New Yorker Polizei mitteilt. Der Verdächtige versuchte zunächst, Karten mit seiner Kreditkarte zu kaufen. Doch die Zahlung wurde abgelehnt.

Täter manipulierte Zahlungssystem

Was dann geschah, war clever und kriminell zugleich. Laut NYPD manipulierte der Mann das kontaktlose Zahlungssystem manuell, ohne dass der Mitarbeiter etwas bemerkte. Der Täter umging so die Ablehnung der Transaktion und verließ den Laden mit der teuren Beute. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Tom Brady ist seit Februar zu 50 Prozent an CardVault beteiligt. "Sammelkarten sind seit meiner Kindheit Teil meiner DNA, und CardVault hat den Goldstandard gesetzt für ein modernes Fan-Erlebnis", sagte Brady damals in einer Pressemitteilung. "Es geht nicht nur um Kauf und Verkauf von Karten. Es geht darum, Geschichte zu kuratieren, eine Community aufzubauen und Fans Zugang zu großen Momenten im Sport zu geben."

Der betroffene Laden in Lower Manhattan hatte erst wenige Wochen vor dem Diebstahl eröffnet. Brady war persönlich bei den Eröffnungsfeierlichkeiten vor Ort. Neben New York betreibt CardVault weitere Geschäfte in Chicago, Boston, New Jersey, Dallas und auf Long Island. Am Wochenende öffnet ein weiterer Standort in Minnesota.