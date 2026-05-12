In New York City: Taylor Swift genießt Familienessen in New York - ohne ihren Verlobten

Ohne Verlobten, dafür mit Eltern und Bruder: Taylor Swift ist am Montagabend in New York mit ihrer Familie zum Abendessen ausgegangen. Fotografen hielten den seltenen gemeinsamen Auftritt der Sängerin mit Mutter Andrea, Vater Scott und Bruder Austin im West Village fest.
Taylor Swift (36) hat kurz nach dem Muttertag Zeit mit ihrer Familie in New York verbracht. Wie das US-Portal "TMZ" mit Bildern dokumentiert, machte sich die Sängerin am Montagabend gemeinsam mit ihren Eltern Andrea und Scott Swift sowie ihrem Bruder Austin (33) auf den Weg zu einem privaten Essen im Restaurant "The Eighty Six" im New Yorker Stadtteil West Village.