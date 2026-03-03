In New York City: Sam Heughan kommt im Schottenrock zur Outlander-Premiere

Die Erfolgsserie "Outlander" geht in die achte und damit letzte Staffel. Zur Premiere in New York City zeigte Hauptdarsteller Sam Heughan neben seiner Kollegen Caitriona Balfe einen ungewöhnlichen Look.

Ein Hauch Schottland in New York: Der schottische Schauspieler Sam Heughan (45) hat sich für die Premiere der achten und finalen Staffel von "Outlander" für ein besonderes Outfit entschieden. Er huldigte seinen Wurzeln und erschien in der Alice Tully Hall in einem traditionellen schottischen Kilt.

Caitriona Balfe strahlt im roten Louis-Vuitton-Kleid Auf dem roten Teppich posierte er Arm in Arm mit Co-Star Caitriona Balfe (46). Die Irin erschien in einem ganz anderen Look: Die trug ein elegantes Seidenkleid von Louis Vuitton mit Spitzenborte. Um die letzte Staffel der Serie zu würdigen, waren auch die Schauspieler Richard Rankin, Sophie Skelton, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, John Bell und Charles Vandervaart erschienen.

Nach zwölf Jahren nähert sich die Geschichte von Claire (Balfe) und Jamie Fraser (Heughan) nun dem Ende entgegen. Laut offizieller Beschreibung stehen die beiden vor schweren Entscheidungen - zwischen Heimat, Familie und ihrer unerschütterlichen Liebe. Der Unabhängigkeitskrieg hat Fraser's Ridge erreicht. Wird es für das Paar ein Happy End geben?

Der US-Sender Starz zeigt die finalen zehn Episoden ab dem 6. März 2026. Wann sie in Deutschland zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Sie werden jedoch voraussichtlich wieder zeitnah zur US-Ausstrahlung als digitale Kaufversion verfügbar sein.

Spin-off mit zweiter Staffel

Fans müssen zwar von "Outlander" Abschied nehmen, dafür geht es mit dem Spin-off "Outlander: Blood of My Blood" weiter. Darin stehen die Liebesgeschichten der Eltern von Clarie und Jamie im Mittelpunkt. Nach der ersten Staffel, die im August 2025 startete, wird es eine Fortsetzung geben.