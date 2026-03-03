In New York City: Sam Heughan kommt im Schottenrock zur Outlander-Premiere

Die Erfolgsserie "Outlander" geht in die achte und damit letzte Staffel. Zur Premiere in New York City zeigte Hauptdarsteller Sam Heughan neben seiner Kollegen Caitriona Balfe einen ungewöhnlichen Look.
Ein Hauch Schottland in New York: Der schottische Schauspieler Sam Heughan (45) hat sich für die Premiere der achten und finalen Staffel von "Outlander" für ein besonderes Outfit entschieden. Er huldigte seinen Wurzeln und erschien in der Alice Tully Hall in einem traditionellen schottischen Kilt.