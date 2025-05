"Nonnas"-Premiere: Susan Sarandon strahlt neben Co-Stars in rotem Look

In New York City

1 Susan Sarandon neben Vince Vaughn (li.) bei der "Nonnas"-Premiere. Foto: Imago Images/Cover-Images

Susan Sarandon ist demnächst im Netflix-Film "Nonnas" zu sehen. Bei der Premiere in New York City wurde sie neben ihren Co-Stars Vince Vaughn und Joe Manganiello in einem roten Look zum Blickfang.











Susan Sarandon (78) besuchte am vergangenen Mittwoch die Premiere des Netflix-Films "Nonnas" im Plaza Hotel in New York City. Die Oscarpreisträgerin, die in der Komödie eine Hauptrolle übernahm, übertrumpfte den anwesenden Cast modisch mit einem auffälligen Look.