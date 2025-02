In New York City gesichtet

Jennifer Lawrence (34) hat in letzter Zeit schon des Öfteren bewiesen, dass sie mit Babybauch stilbewusst unterwegs ist und gekonnt stylische und bequeme Teile miteinander kombinieren kann. Am vergangenen Mittwoch wurde sie in New York City in einem Leoprint-Mantel gesichtet.