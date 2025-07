In New Orleans: Terminator-Star Linda Hamilton bei Auftritt kaum wiederzuerkennen

In New Orleans

1 Linda Hamilton bei ihrem Auftritt in New Orleans. Foto: Photo by Skip Bolen/Getty Images

Demnächst wird sie in der Netflix-Serie "Stranger Things" zu bewundern sein. Doch bei einem Red-Carpet-Auftritt in New Orleans war "Terminator"-Star Linda Hamilton jetzt kaum wiederzuerkennen.











Sie kämpfte gegen Arnold Schwarzeneggers (77) Killermaschine in "Terminator". Doch mittlerweile würden wohl nur wenige Fans des legendären Film-Franchises Linda Hamilton (68), die Originaldarstellerin von Sarah Connor, auf der Straße erkennen. Bei einer Vorführung ihres neuen Actionfilms "Osiris" zeigte sich die 68-Jährige jetzt in New Orleans.