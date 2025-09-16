In neuer Netflix-Doku: Märtha Louise und Durek Verrett zeigen ihre Liebesgeschichte

Drei Tage Hochzeit am norwegischen Fjord, eine Prinzessin, ein Schamane und jetzt eine Netflix-Doku: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett öffnen in "Rebel Royals" die Türen zu ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte.

Die Beziehung von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) mit dem US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett (50) ist immer wieder Gegenstand von Schlagzeilen. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit wollen die beiden ihre Liebesgeschichte nun in eigenen Worten erzählen - und tun das mit einer neuen Netflix-Doku.

Unter dem Titel "Rebel Royals: An Unlikely Love Story" ist am heutigen Dienstag eine Doku erschienen, die das Paar über dreieinhalb Jahre hinweg begleitet hat. Regie führte Rebecca Chaiklin, bekannt durch die Netflix-Erfolgsserie "Tiger King".

Die Tochter von König Harald und Königin Sonja (beide 88) gab Durek Verrett, der als Schamane in Hollywood einen prominenten Freundeskreis pflegt, im August 2024 im norwegischen Geiranger das Jawort - und schrieb damit Geschichte. Er ist der erste Schwarze Mann, der in eine europäische Königsfamilie einheiratete. Zudem sprach Verrett in der Dokumentation offen über seine Bisexualität. Märtha Louise hatte bereits 2022 ihre offiziellen royalen Pflichten niedergelegt, um sich unabhängiger entfalten zu können.

Das Paar sieht die Netflix-Doku als Chance, Vorurteilen und medialer Kritik mit Offenheit zu begegnen. "Unsere Geschichte steht für Resilienz und dafür, das eigene Leben authentisch und ohne Entschuldigung zu leben", sagt Verrett gegenüber "People". Auch Rassismus, interkulturelle Partnerschaften und die Unterstützung der LGBTQ+-Community sind Thema in der Doku.

Märtha Louise und Durek Verrett geben persönliche Einblicke

Die Dokumentation spart schwierige Kapitel nicht aus: Verretts Nierentransplantation, seine gesundheitlichen Herausforderungen sowie der schmerzhafte Verlust von Märtha Louises Ex-Ehemann Ari Behn (1972-2019), mit dem sie drei Töchter hat. Gleichzeitig zeigt der Film den familiären Zusammenhalt, etwa wie Verrett die Rolle eines "Bonus-Papas" für die Mädchen übernommen hat.

Märtha Louise betont im Gespräch mit "People", dass sie ihren Ehemann vor dem intensiven Medieninteresse gewarnt habe: "In einem solchen Fokus zu stehen, ist eine Herausforderung, aber es macht uns stärker und lehrt uns, unsere Wahrheit klarer zu vertreten."

Besonders emotional wird es, wenn das Paar von den Hochzeitsfeierlichkeiten erzählt. Noch am Abend zuvor wurde hektisch am Sitzplan geschraubt - doch am Ende war es ein Fest voller Wärme. "Es fühlte sich an wie ein Liebesball", schwärmt Verrett. Familie, Freunde und royale Verwandte reisten aus aller Welt an, um mit ihnen diesen besonderen Moment zu teilen.