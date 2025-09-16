In neuer Netflix-Doku: Märtha Louise und Durek Verrett zeigen ihre Liebesgeschichte

Drei Tage Hochzeit am norwegischen Fjord, eine Prinzessin, ein Schamane und jetzt eine Netflix-Doku: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett öffnen in "Rebel Royals" die Türen zu ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte.
Die Beziehung von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) mit dem US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett (50) ist immer wieder Gegenstand von Schlagzeilen. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit wollen die beiden ihre Liebesgeschichte nun in eigenen Worten erzählen - und tun das mit einer neuen Netflix-Doku.