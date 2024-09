In Netflix-Special verraten: Ellen DeGeneres leidet unter Osteoporose, einer Zwangsstörung und ADHS

1 Ellen DeGeneres hat sich 2022 von ihrer Talkshow verabschiedet. Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Ex-Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres hat in ihrem Netflix-Comedy-Special über ihre Gesundheit gesprochen und dabei mehrere Diagnosen öffentlich gemacht.











Link kopiert



Ellen DeGeneres (66) hat in ihrem Netflix-Comedy-Special "For Your Approval" enthüllt, dass bei ihr Osteoporose, Zwangsstörungen und ADHS diagnostiziert wurden. Wie mehrere US-Medien berichten, erklärt sie in dem Special: "Ich weiß nicht einmal, wie ich gerade aufstehen kann. Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte mich in der Dusche auflösen." Es sei schwer, "ehrlich über das Altern zu sprechen und dabei cool zu wirken".