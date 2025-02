Sophie (60), die Herzogin von Edinburgh, besucht derzeit mit ihrem Ehemann Prinz Edward (60) Nepal. An diesem Mittwoch besuchte sie unter anderem Maiti Nepal, eine Organisation, die sich für die Überlebenden von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzt, wie der "Daily Express" berichtet.

Die 60-Jährige absolvierte einen Rundgang durch das Haus, das Platz für gerettete Frauen und Kinder bietet. Ihr wurden Klassenzimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer und eine Kinderkrippe gezeigt. Auch wurde sie durch eine Fotoausstellung geführt, die den Besuch von König Charles III. (76) in dem Zentrum im Jahr 1998 festhielt. Herzogin Sophie lernte mehrere Frauen bei der Handarbeit kennen, die den Monarchen, damals noch der Prince of Wales, bei seinem Besuch getroffen hatten.

Unter ihnen war eine Frau, die bei Charles' Besuch im Maiti Nepal fünf Jahre alt war. Sie überreichte Herzogin Sophie ein selbst besticktes Kissen, das sie dem König zusammen mit einem Foto der beiden und einem Brief überreichen sollte. In der Botschaft soll unter anderem zu lesen sein: "Bitte nehmen Sie dieses Geschenk an, das in Dankbarkeit und Respekt gemacht wurde, als Erinnerung an die Leben, die Sie berührt haben." Herzogin Sophie gab der Frau zu verstehen, dass Charles das Geschenk lieben werde. "Er wird sehr glücklich sein, das zu bekommen. Ich werde dafür sorgen, dass er es bekommt."

Auf dem Instagram-Account der Royal Family wurden weitere Details zu den verschiedenen Terminen des Paares in Nepal preisgegeben. "Der Herzog von Edinburgh hat sich mit jungen Nepalesen - darunter Pfadfinder oder Studenten - getroffen, die vom International Award in Nepal profitieren." Im Rahmen seines Bildungsprogramms überreichte Edward dann "Gold Awards an 18 herausragende junge Teilnehmer". In der Zwischenzeit habe die Herzogin von Edinburgh zudem noch die Entbindungsstation des Krankenhauses von Bhaktapur besucht, um sich über die Gesundheit von Müttern und die Versorgung von Neugeborenen zu informieren, sowie die The Ridley Eye Foundation beehrt, die Menschen in hochgelegenen und abgelegenen Gebieten Augenbehandlungen anbietet.