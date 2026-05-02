In NDR Talk Show: Herzlicher Talk-Auftritt von Helene Fischer und Florian Silbereisen

Erstmals fanden sich Helene Fischer und Florian Silbereisen gemeinsam in einer Talkrunde ein. Der Auftritt in der "NDR Talk Show" zeigte, wie innig noch immer ihre Verbindung ist.
Nicht nur die Tatsache, dass Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) gemeinsam vor eine TV-Kamera treten, ist inzwischen eine Seltenheit geworden. Auch solo genoss die Sängerin zuletzt das Privatleben fernab von Fernsehauftritten und Bühnenshows und konzentrierte sich voll und ganz auf ihr zweites Kind, das im Sommer des vergangenen Jahres zur Welt gekommen war. Umso größer war natürlich die Spannung, wie die beiden Ex-Partner zusammen als Gäste bei der im Vorfeld aufgezeichneten Ausgabe der "NDR Talk Show" auftreten würden, die am 1. Mai ausgestrahlt wurde.