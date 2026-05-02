In NDR Talk Show: Herzlicher Talk-Auftritt von Helene Fischer und Florian Silbereisen

Erstmals fanden sich Helene Fischer und Florian Silbereisen gemeinsam in einer Talkrunde ein. Der Auftritt in der "NDR Talk Show" zeigte, wie innig noch immer ihre Verbindung ist.

Nicht nur die Tatsache, dass Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) gemeinsam vor eine TV-Kamera treten, ist inzwischen eine Seltenheit geworden. Auch solo genoss die Sängerin zuletzt das Privatleben fernab von Fernsehauftritten und Bühnenshows und konzentrierte sich voll und ganz auf ihr zweites Kind, das im Sommer des vergangenen Jahres zur Welt gekommen war. Umso größer war natürlich die Spannung, wie die beiden Ex-Partner zusammen als Gäste bei der im Vorfeld aufgezeichneten Ausgabe der "NDR Talk Show" auftreten würden, die am 1. Mai ausgestrahlt wurde.

Was sofort auffiel, war die nach wie vor innige und herzliche Verbindung, die die beiden miteinander haben. Fischer und Silbereisen saßen in der Runde direkt nebeneinander, immer wieder schweiften ihre Blicke zum jeweils anderen. "Wir haben versucht, dir ein möglichst reizarmes Umfeld zu schaffen, weil du so nah am Wasser gebaut bist. Deswegen ist Florian auch heute hier, damit du dich einfach sicher fühlst", erklärte Moderatorin Barbara Schöneberger (52) unter anderem die Sitzordnung.

In der Tat wirkte Show- und Medienprofi Fischer zunächst leicht nervös. Über die Aussicht, in knapp einem Monat wieder für ihre "360 Grad"-Stadion-Tour auf den großen Bühnen Deutschlands zu stehen, gab sie ehrlich zu: "Ich glaube, ich werde nur heulen. Ich bin wahnsinnig emotional zurzeit."

Privat sind beide ganz anders

Das habe selbstredend mit der Auszeit zu tun, die sie sich für ihr zweites Kind gegönnt hatte. "Das war wunderschön. Es war eine stille und tolle Zeit", schwärmte sie vom Leben abseits der Öffentlichkeit. Ein Umstand, den Silbereisen offenbar bestens nachvollziehen kann. Obwohl er unzählige Shows und Auftritte pro Jahr absolviert, beteuerte er im Nachgang an Fischers Ausführungen: "Ich bin privat, Helene weiß das auch, eher ruhig."

Schlagerkönigin Fischer sowie Moderator, Showmaster und "Traumschiff"-Kapitän Silbereisen sind bereits seit vielen Jahren verbunden. Sie waren nicht nur einst liiert, die Sängerin hatte auch vor rund 21 Jahren ihren ersten Auftritt in einer TV-Show in einem seiner Formate. Und auf den blickten beide in der Talkrunde mit sympathischer Freude zurück. Nach einem Einspieler, in dem die beiden blutjung gemeinsam singen, unkte Silbereisen hinsichtlich seiner damaligen Erscheinung: "Wenn man das sieht, man merkt einfach: Du stehst nur auf innere Werte." Er könne bei dem Anblick gar nicht fassen, "dass später mal was aus uns geworden ist..."