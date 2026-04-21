Der Abschied von Mario Adorf erfolgt in zwei Ländern: Am 2. Mai soll der Schauspieler in München verabschiedet werden, seine letzte Ruhe findet er auf einem Friedhof in Saint-Tropez.
Knapp zwei Wochen, nachdem Mario Adorf (1930-2026) im Alter von 95 Jahren verstorben ist, gibt es offenbar erste Details zu seiner Trauerfeier und Beerdigung. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Schauspieler bereits eingeäschert worden sein. Sein endgültiger Abschied soll über zwei Städte führen, die sein bewegtes Leben maßgeblich geprägt haben: München und Saint-Tropez.