In München: Thomas Gottschalk besucht Show von Oliver Pocher

Oliver Pocher (47) und Alessandra Meyer-Wölden (42), die zusammen den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" machen, haben sich über einen prominenten Gast gefreut. Bei einem Auftritt der beiden saß Thomas Gottschalk (75) im Publikum, wie auf Instagram zu sehen ist. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator zeigt in seinen Storys ein Bild, auf dem er zusammen mit dem Podcast-Duo strahlt. Meyer-Wölden hatte dies zuvor geteilt und dazu geschrieben: "Mit Überraschungsgast in München" - "schön war es", fügte sie hinzu.

Auf dem Foto ist Thomas Gottschalk mit weißem T-Shirt, silberner Halskette und schwarzer Umhängetasche zu sehen, wie er die Arme um Oliver Pocher und dessen Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden legt. Auf weiteren Aufnahmen der Show, die Gottschalk ebenfalls teilte, begrüßt Pocher den Moderator im Publikum. Der 75-Jährige übernimmt dabei auch selbst das Mikrofon und findet lobende Worte für seinen jüngeren Kollegen.

Thomas Gottschalk hatte vor wenigen Wochen seinen Abschied von der großen Bühne bekannt gegeben. Der Entertainer, der am 18. Mai 75 Jahre alt geworden ist, hatte kurz vor seinem Geburtstag in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" seinen TV-Abschied offiziell gemacht.

"Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend", begann der Moderator in der Sendung und fügte dann hinzu: "Und dieser Moment ist heute für mich gekommen." In Anspielung auf den neuen Pontifex Leo XIV., der 69 Jahre alt ist, erklärte die TV-Legende weiter: Er habe immer gesagt, "wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich, insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment", beendete er seine Ansprache unter dem Applaus des Publikums.