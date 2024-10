In München: Sommerhaus-Star Mike Cees soll festgenommen worden sein

1 Reality-TV-Star Mike Cees hat Ärger mit der Justiz. Foto: ddp/Geisler/Nicole Kubelka

Reality-TV-Star Mike Cees ist offenbar von der Polizei in München festgenommen worden. Angeblich hat er Ärger wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe.











Mike Cees soll laut "Bild"-Zeitung am späten Sonntagabend (20.Oktober) in München festgenommen worden sein. Der Grund: Der Realitystar soll angeblich eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. Seine Freundin wird von dem Blatt zitiert: "Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Polizei ihn jederzeit festnehmen kann. Dass es aber so schnell geht, habe ich nicht erwartet." Sie sei "überwältigt und traurig, dass es so plötzlich kam. Ich muss das jetzt erst mal verarbeiten".