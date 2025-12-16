In Mozart/Mozart: Traumrolle! Verena Altenberger als Marie Antoinette

In der neuen ARD-Event-Serie "Mozart/Mozart" schlüpft Verena Altenberger in die Rolle der französischen Königin Marie Antoinette. Eine Figur, auf die die Schauspielerin lange gewartet hat - und die sie als "klug-durchgeknallt" beschreibt.
Die sechsteilige ARD-Event-Serie "Mozart/Mozart" wagt einen ungewöhnlichen Blick auf das Phänomen Mozart - und rückt dabei eine von der Geschichte vergessene Frau ins Rampenlicht: Maria Anna Mozart (1751-1829), die ebenfalls hochbegabte ältere Schwester des weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Am 16. und 17. Dezember läuft die Serie ab 20:15 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind in der ARD Mediathek verfügbar.