Am Mittwoch stößt Donald Trump zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Zuvor nahm er noch an einem sportlichen Event teil: Gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern besuchte er ein Football-Finale in Miami.
US-Präsident Donald Trump (79) hat sich vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Kreise seiner Familie im Football-Stadion in Miami gezeigt. Auch einige seiner Enkelkinder waren am Montagabend dabei, als die Indiana Hoosiers die Miami Hurricanes beim Finale der College-Football-Meisterschaft Florida besiegten.