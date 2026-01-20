Am Mittwoch stößt Donald Trump zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Zuvor nahm er noch an einem sportlichen Event teil: Gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern besuchte er ein Football-Finale in Miami.

US-Präsident Donald Trump (79) hat sich vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Kreise seiner Familie im Football-Stadion in Miami gezeigt. Auch einige seiner Enkelkinder waren am Montagabend dabei, als die Indiana Hoosiers die Miami Hurricanes beim Finale der College-Football-Meisterschaft Florida besiegten.

Donald Trump mit seinen Enkelkindern an der Hand In der VIP-Lounge hatte Trump reichlich familiäre Verstärkung mitgebracht: Tochter Ivanka (44) war mit Ehemann Jared Kushner (45) und Sohn Theo (9) gekommen, Schwiegertochter Vanessa Trump (48) mit Tochter Kai (18) sowie Schwiegertochter Lara Trump (43) mit Tochter Carolina (6) und Sohn Luke (8). Die Ehefrau von Trumps Sohn Eric (42) teilte auf ihrem Instagram-Account auch ein süßes Foto, das den US-Präsidenten zwischen seinen Enkelkindern auf dem Weg ins Hard Rock Stadium zeigt. An seinen Händen hält er Carolina und Luke.

Von schick bis lässig

Die Familie nahm hinter einer kugelsicheren Glasscheibe in der VIP-Loge Platz. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich die Trumps während der Nationalhymne erhoben. Der US-Präsident legte dabei seine Hände auf die Schultern seines Enkels Luke, während die übrigen Familienmitglieder eine Hand aufs Herz legten. Bei der Kleiderwahl zeigten sich die Trumps durchaus unterschiedlich. Ivanka Trump fiel mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Kostüm auf, auch Lara erschien schick im weißen Blazer. Donald Trump trug einen dunklen Anzug und eine rote Krawatte. Schwiegersohn Jared Kushner war hingegen leger im dunklen Pullover erschienen, Enkeltochter Kai mit Jeansjacke.

Nach dem Football-Finale steht wieder Weltpolitik auf dem Plan. Mit der Air Force One geht es in die Schweiz. Am Mittwoch wird Trump beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos erwartet. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, soll der US-Präsident dabei von einer Delegation in Rekordgröße begleitet werden - Medienberichten zufolge von rund 300 Personen.