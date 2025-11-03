In meinem Garten von 1970: Haftbefehl-Doku bringt Song von Reinhard Mey in die Charts

Reinhard Meys Lied "In meinem Garten" steigt 55 Jahre nach seiner Veröffentlichung in die Charts ein. Der Grund: Der Song ist in der Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" zu hören. Rapper Haftbefehl bedankt sich für das Vertrauen des Liedermachers.
Die Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" ist aus dem Stand auf Platz eins der Netflix-Charts gesprungen - und hat auch in den Musikcharts überraschende Spuren hinterlassen. Ein über 50 Jahre altes Lied von Reinhard Mey (82) ist bei Spotify in die Top 50 eingestiegen. "In meinem Garten" von 1970 liegt aktuell beim Musikstreamingdienst auf Platz 20.