In Markgröninger Klinik: „Schwester, I han Schmerza em Fuß“ – Schwäbisch-Kurs für internationale Pflegekräfte

An der Orthopädischen Klinik Markgröningen läuft derzeit ein neues Pilotprojekt: „Schwäbisch für Internationale Pflegefachkräfte“. Bei diesem „Schwäbisch-Kurs“ setzt der Klinikbetreiber RKH Gesundheit laut einer Mitteilung auf kreative Methoden, um die Sprachbarriere, die sich aus dem schwäbischen Dialekt ergibt, abzubauen. Sie setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit dem Theater Q-rage.

„Schwester, i han Schmerza em Fuß“, so nicht selten die Äußerung eines Patienten, der über Schmerzen im Bein klagt. Zieht die aus dem Ausland stammende Pflegefachkraft dann seine Strümpfe aus, ist er sehr verwundert und zeigt auf sein Bein. Denn wo endet im Schwäbischen der Fuß und wo beginnt das Bein? Diese und ähnliche Missverständnisse tauchen immer wieder auf, wenn die schwäbische Mundart auf Menschen trifft, für die Hochdeutsch schon eine Herausforderung ist.

Schwäbisch ist wie eine zusätzliche Sprache

Internationale Pflegefachkräfte, die nach Deutschland kommen, erwerben in mehreren Kursen zwar allgemeine Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 und die Fachsprache „Deutsch für die Pflege“. Gelehrt wird natürlich Hochdeutsch, während Baden-Württemberg bekannt ist für seinen Werbeslogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“. Schwäbisch ist für viele internationale Pflegekräfte wie eine zusätzliche Sprache. Immer wieder erleben sie durch die Eigenheiten des Dialekts Missverständnisse. Die RKH Gesundheit will diese Sprachbarriere mit neuen und kreativen Wegen überwinden.

„Ziel ist es nicht nur zu wissen, dass der Fuß im Schwabenland erst an der Hüfte endet, sondern auch einen zielführenden und selbstbewussten Umgang mit unsicheren Situationen in der Kommunikation am Bett zu erlernen“, so Anne Kathrin Müller, Referentin für Integration und Diversität in der RKH Gesundheit. In drei halbtägigen Workshops erarbeiten die Pflegefachkräfte aus aller Welt gemeinsam mit Jörg Pollinger, Theaterpädagoge und Mitglied der Theatergruppe Q-rage, sowie Neslihan Öztürk, Praxisanleiterin in der Orthopädischen Klinik Markgröningen, alltagsnahe Situationen, in denen der schwäbische Dialekt die Kommunikation mit Patienten erschweren kann. „Theater bietet dafür einen sicheren Raum, in dem man eigene neue Wege und Verhaltensweisen für den Umgang mit unsicheren Situationen erproben kann“, so Pollinger.

Auch Bernhard Klink, Direktor für Pflege- und Prozessmanagement in der Klinik Markgröningen, hat die Herausforderungen selbst erlebt, als er aus Nordrhein-Westfalen ins Schwabenland kam. „Ich habe dem Patienten erklärt, dass wir im Krankenhaus aus hygienischen Gründen keinen Teppich haben, dabei wollte er nur eine Decke von mir. Für unsere internationalen Pflegekräfte ist der schwäbische Dialekt zusätzlich zu Hochdeutsch und der Fachsprache eine weitere Herausforderung.“ Klink ist überzeugt, dass der theaterpädagogische Ansatz zum Erfolg führen wird.

Auch die internationalen Kursteilnehmer sind bereits nach dem ersten Workshop begeistert und merken eine Veränderung. „Das war echt toll, weil ich sehr viele neue Wörter gelernt habe, und ich weiß jetzt, dass ich keine Angst haben muss, wenn schwäbische Leute laut sprechen. Sie wollen nur helfen, dass ich sie verstehe“, so Litty George, die vor zehn Monaten aus Indien nach Markgröningen kam.

Pilotprojekt läuft bis Ende März 2025

Agnesa und Endrit Asllani, die aus dem Kosovo stammen und seit eineinhalb Jahren in der Klinik arbeiten, haben mit Jörg Pollinger Szenen zum Messen von Vitalzeichen und der morgendlichen Pflegeroutine nachgestellt. „Wir haben durch den Kurs neben neuen Erkenntnissen auch viel Spaß beim Ausprobieren und Lernen. Wir danken Jörg Pollinger und der RKH Orthopädische Klinik Markgröningen, dass wir die Möglichkeit haben, auf diese Weise Schwäbisch zu lernen. So können wir in unserer Arbeit produktiver sein und unsere Patientinnen und Patienten besser verstehen“, so das Fazit der beiden Pflegefachkräfte.

Das Pilotprojekt läuft bis Ende März 2025 und wird danach evaluiert.