Victoria und David Beckham gönnten sich in New York eine romantische Date-Night. Das Paar verließ händchenhaltend ein Restaurant - beide in marineblauen Anzügen. Zuvor sprach die Designerin beim "Time 100 Summit" über ihre Netflix-Doku und gab zu, ein "Kontrollfreak" zu sein.
Victoria (52) und David Beckham (50) genossen am Mittwochabend in New York City einen Abend zu zweit. Für ihr Date besuchten die beiden das berühmte Restaurant Salam, wie Bilder der beiden beim Verlassen der Lokalität zeigen. Die beiden schritten händchenhaltend und im Partnerlook zum Auto.