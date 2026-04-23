Victoria und David Beckham gönnten sich in New York eine romantische Date-Night. Das Paar verließ händchenhaltend ein Restaurant - beide in marineblauen Anzügen. Zuvor sprach die Designerin beim "Time 100 Summit" über ihre Netflix-Doku und gab zu, ein "Kontrollfreak" zu sein.

Victoria (52) und David Beckham (50) genossen am Mittwochabend in New York City einen Abend zu zweit. Für ihr Date besuchten die beiden das berühmte Restaurant Salam, wie Bilder der beiden beim Verlassen der Lokalität zeigen. Die beiden schritten händchenhaltend und im Partnerlook zum Auto.

Die perfekt aufeinander abgestimmten Outfits bestanden aus eleganten, marineblauen Anzügen. Victorias Ensemble war oversized, sie kombinierte es mit einem weißen T-Shirt und einer großen, schwarzen Sonnenbrille. David trug unter seinem Jackett ebenfalls ein weißes T-Shirt, dazu weiße Sneaker und eine orange getönte Brille.

Victoria gibt zu, ein "Kontrollfreak" zu sein

Die Beckhams weilen derzeit unter anderem in New York, weil Victoria Beckham am Mittwoch als Sprecherin beim "Time 100 Summit" geladen war. Sie sprach dort unter anderem über ihre Netflix-Doku "Victoria Beckham", und wie die Dreharbeiten dazu die Designerin von einem "Kontrollfreak" zu einer "reformierten Version" davon machten. "Es war wie ein Jahr intensive Therapie", sagte sie in ihrer Rede. "Es war sehr emotional."

Am Donnerstagabend findet die dazugehörige Gala statt, an der die Beckhams als Teil der "einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres" erwartet werden.