1 Auf der Pilotlinie sollen Batteriemodule und -pakete für Prüfstände und Testfahrzeuge gefertigt werden. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Vor allem Batterien treiben den Preis bei der Elektro-Mobilität. Das ist auch bei E-Lastwagen so. Und Daimler Truck bereitet sich vor.











Der Lkw- und Bus-Hersteller Daimler Truck stellt in einer Pilotfertigung in seinem Mannheimer Werk künftig Batterien für Nutzfahrzeuge her. Experten sollen dort in einem neuen Zentrum Wissen rund um Batterien und deren Produktionsprozesse aufbauen, wie das Unternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen anlässlich der Eröffnung mitteilte.