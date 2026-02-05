In Manchester: Noel Gallagher erhält Songwriter-Auszeichnung bei den Brit Awards

Noel Gallagher, der schwor, nie wieder zu den Brit Awards zu gehen, wird bei der diesjährigen Verleihung als "Songwriter of the Year" geehrt. Die Zeremonie findet erstmals in seiner Heimatstadt Manchester statt.

Der Mann, der 2013 erklärte, er werde nie wieder zu den Brit Awards erscheinen, wird nun als Preisträger geehrt: Bei der diesjährigen Verleihung in der Co-op Live Arena in Manchester wird Noel Gallagher (58) als "Songwriter of the Year" gewürdigt, wie die Verantwortlichen am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgaben.

Die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Gallagher gilt als einer der bedeutendsten Songwriter seiner Generation und war der kreative Kopf hinter dem Hit-Katalog von Oasis. "Noels Songwriting für Oasis prägte eine kulturelle Bewegung, brachte sieben Studioalben hervor und schuf einen Katalog, der einige der bekanntesten Songs der britischen Musikgeschichte enthält", heißt es in der Begründung. Dabei seien "Live Forever", "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Champagne Supernova" zu nennen. "Über Oasis hinaus veröffentlichte Noel mit seinen High Flying Birds vier von Kritikern gelobte und kommerziell erfolgreiche Studioalben."

Reunion-Tour als Anlass

Nach dem Erfolg der Reunion-Tour im vergangenen Sommer und dem Aufleben der Oasis-Euphorie ist nun ein passender Zeitpunkt gekommen, um Gallagher die Ehre zuteilwerden zu lassen. "Die Fans waren begeistert von einer Setlist, die einige der kultigsten Songs der Musikgeschichte enthielt, und das Oasis-Fieber beherrschte die Radiowellen, Streaming-Plattformen und britischen offiziellen Charts."

Gallagher hatte laut "The Sun" 2013 öffentlich mit den Brit Awards abgerechnet. Damals bezeichnete er die Veranstaltung als "sofort vergessbar" und beklagte, dass die Show ihren Rock'n'Roll-Charakter verloren habe. Auslöser seiner Kritik war ausgerechnet eine E-Zigarette: Er habe Muse-Schlagzeuger Dominic Howard beim Dampfen auf dem Balkon über ihm beobachtet.

"Es gibt keine Charaktere mehr im Musikgeschäft", sagte Gallagher damals. Und fügte hinzu: "Das wird das letzte Mal sein, dass ich zu dieser Show gehe - es sei denn, ich bekomme einen Award für ... 'Der einzige Mensch in England, der noch eigene Songs schreibt, und richtig, es gibt nur einen Nominierten'."

Am 28. Februar entscheidet sich, wer die Brit Awards mit nach Hause nimmt. Lola Young (25) und Olivia Dean (26) stehen mit je fünf Nominierungen an der Spitze der Nominierungsliste. Austragungsort für die Zeremonie ist neuerdings die Co-op Live Arena in Manchester. Zuvor wurde der wichtigste britische Musikpreis in London vergeben. Jack Whitehall (37) wird zum sechsten Mal durch die Verleihung führen.