In Manchester: Noel Gallagher erhält Songwriter-Auszeichnung bei den Brit Awards

Noel Gallagher, der schwor, nie wieder zu den Brit Awards zu gehen, wird bei der diesjährigen Verleihung als "Songwriter of the Year" geehrt. Die Zeremonie findet erstmals in seiner Heimatstadt Manchester statt.
Der Mann, der 2013 erklärte, er werde nie wieder zu den Brit Awards erscheinen, wird nun als Preisträger geehrt: Bei der diesjährigen Verleihung in der Co-op Live Arena in Manchester wird Noel Gallagher (58) als "Songwriter of the Year" gewürdigt, wie die Verantwortlichen am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgaben.