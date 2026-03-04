Nach dem Olympia-Rausch kommt das nächste Highlight: Vom 6. bis 15. März kämpfen ca. 665 Para-Athleten aus rund 50 Nationen bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen. ARD und ZDF übertragen live.

Die Olympischen Winterspiele sind Geschichte, doch Norditalien bleibt noch ein bisschen länger im Rampenlicht des Weltsports. Vom 6. bis 15. März 2026 machen Mailand und Cortina d'Ampezzo erneut die Bühne frei - diesmal für rund 665 Athletinnen und Athleten mit Behinderung, die bei den Paralympischen Winterspielen um insgesamt 79 Medaillen kämpfen.

ARD und ZDF teilen sich hierfür einmal mehr die Übertragungsrechte und zeigen die Wettkämpfe kostenlos im Free-TV sowie in ihren Mediatheken. Die Sender ergänzen sich dabei: Das ZDF eröffnet den paralympischen Reigen und berichtet von den ersten vier Wettkampftagen, beginnend mit den Highlights der Eröffnungsfeier ab Samstag, 7. März 2026, ab 8:30 Uhr im Rahmen von "sportstudio live". Die Eröffnungsfeier selbst steigt bereits am 6. März in der historischen Arena di Verona und ist ab 20 Uhr im ZDF-Streamingportal sowie auf sportstudio.de zu sehen.

ZDF macht den Anfang, ARD übernimmt das Finale

Ab dem 11. März übernimmt dann die ARD mit ihrer "Sportschau" das Ruder und überträgt die verbleibenden fünf Wettkampftage live im Ersten - bis hin zur Schlussfeier am 15. März in Cortina. Beide Sender legen den Schwerpunkt auf Medaillenentscheidungen sowie auf Wettkämpfe mit deutscher Beteiligung, wie ARD und ZDF übereinstimmend mitteilen.

Wer noch mehr vom paralympischen Geschehen sehen möchte, kommt in den Mediatheken auf seine Kosten: Rund 130 Stunden Livestream stellen ARD und ZDF auf ihren jeweiligen Plattformen bereit - die ARD dabei sogar auf bis zu vier parallelen Kanälen. Im linearen Fernsehen überträgt die ARD insgesamt rund 23 Stunden paralympischen Sport live im Ersten. Ergänzend dazu gibt es täglich einen eigenen Paralympics-Infoblock im "heute journal" des ZDF, jeweils um 21:45 Uhr. Eurosport zeigt zwar diesmal keine Live-Übertragungen, fasst aber jeden Morgen die Highlights des vorangegangenen Wettkampftages zusammen.

Das ist das Moderatoren-Team von ARD und ZDF

Vor den Kameras des ZDF führt Moderator Florian Zschiedrich aus Cortina durch die Sendungen, unterstützt von der vierfachen paralympischen Medaillengewinnerin Denise Schindler als Expertin. Die ARD setzt auf Julia Scharf als Moderatorin und Anna Schaffelhuber als Expertin, ebenfalls live aus Cortina d'Ampezzo.

In sechs Disziplinen werden insgesamt 79 Wettbewerbe ausgetragen - darunter 30 im Ski Alpin, 20 im Skilanglauf, 18 im Biathlon, acht im Snowboard sowie je zwei im Rollstuhlcurling und einer im Para-Eishockey. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Mixed-Doubles-Turnier im Rollstuhlcurling. Die Wettkämpfe verteilen sich auf drei Austragungsorte: Cortina d'Ampezzo, Mailand und Val di Fiemme.

Das deutsche Team reist mit einem breiten Aufgebot und konkreten Medaillenambitionen nach Italien. Im Ski Alpin gilt die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster als eine der heißesten Favoritinnen. Im Para-Biathlon und Para-Langlauf ruhen große Hoffnungen auf Anja Wicker, die mit sieben WM-Medaillen im Gepäck antritt, sowie auf Leonie Walter, Linn Kazmaier und Johanna Recktenwald. Bei den Männern zählen im Para-Ski nordisch Marco Maier, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert zum Favoritenkreis.