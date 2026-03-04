Nach dem Olympia-Rausch kommt das nächste Highlight: Vom 6. bis 15. März kämpfen ca. 665 Para-Athleten aus rund 50 Nationen bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen. ARD und ZDF übertragen live.
Die Olympischen Winterspiele sind Geschichte, doch Norditalien bleibt noch ein bisschen länger im Rampenlicht des Weltsports. Vom 6. bis 15. März 2026 machen Mailand und Cortina d'Ampezzo erneut die Bühne frei - diesmal für rund 665 Athletinnen und Athleten mit Behinderung, die bei den Paralympischen Winterspielen um insgesamt 79 Medaillen kämpfen.