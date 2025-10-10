In Mailand: Lady Gaga am Set von Der Teufel trägt Prada 2 gesichtet

In Mailand laufen die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada". Nun wurde auch Lady Gaga am Set gesichtet.
Die Gerüchteküche brodelte bereits seit Wochen - jetzt gibt es erste Hinweise durch Paparazzi-Fotos: Lady Gaga (39) ist offenbar Teil des mit Spannung erwarteten Sequels von "Der Teufel trägt Prada". Die Sängerin und Schauspielerin wurde laut "Daily Mail" bei den Dreharbeiten in Mailand fotografiert, wo sie in einem schwarzen trägerlosen Oberteil und dunklen Hosen zu sehen war.