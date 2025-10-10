In Mailand: Lady Gaga am Set von Der Teufel trägt Prada 2 gesichtet

In Mailand laufen die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada". Nun wurde auch Lady Gaga am Set gesichtet.

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit Wochen - jetzt gibt es erste Hinweise durch Paparazzi-Fotos: Lady Gaga (39) ist offenbar Teil des mit Spannung erwarteten Sequels von "Der Teufel trägt Prada". Die Sängerin und Schauspielerin wurde laut "Daily Mail" bei den Dreharbeiten in Mailand fotografiert, wo sie in einem schwarzen trägerlosen Oberteil und dunklen Hosen zu sehen war.

Mit platinblondem Haar, das zu einem strengen Dutt nach hinten gekämmt war, und einer Sonnenbrille präsentierte sich Gaga am Set. Die Aufnahmen zeigen, wie sie ein Gebäude verlässt und in ein bereitstehendes Fahrzeug steigt, während derzeit die Produktion des Films in der italienischen Modemetropole läuft. Welche Figur die Oscar-nominierte Darstellerin verkörpern wird, bleibt vorerst unter Verschluss. Die Diskretion rund um ihre Besetzung passt zur generellen Geheimniskrämerei, die das Sequel umgibt.

20 Jahre nach dem Kultfilm

Das Original war nicht nur ein Kassenschlager, sondern etablierte sich als kultureller Meilenstein. Meryl Streeps (76) Darstellung der Miranda Priestly, Chefredakteurin des "Runway"-Magazins, wurde zur Kultfigur und inspirierte eine ganze Generation von Mode-Fans.

Der mit Spannung erwartete zweite Teil des Kultstreifens aus dem Jahr 2006 handelt von "Runways" Kampf gegen den Niedergang der Printmagazine. Auch Anne Hathaway (42) als Andy und Emily Blunt (42) als Emily, die beide Assistentinnen von Priestly waren, kehren für den Film zurück. In der Fortsetzung ist Blunts Emily nun eine einflussreiche Werbefachfrau. Auch Stanley Tucci (64) als künstlerischer Leiter Nigel wird wieder dabei sein.

Zudem ist mit einigen Gastauftritten zu rechnen. Am Mittwoch wurde etwa Modeikone Donatella Versace (70) am Set in Mailand gesichtet. "Der Teufel trägt Prada 2" soll bereits im Frühjahr 2026 in die Kinos kommen.