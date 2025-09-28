In Mailand: Der Teufel trägt Prada 2-Dreh: Miranda Priestly trifft Anna Wintour

Besonderer Moment in Mailand: Meryl Streeps Kultfigur Miranda Priestly hat bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" die reale Anna Wintour getroffen.
Dieses Treffen könnte Geschichte schreiben. "Der Teufel trägt Prada"-Star Meryl Streep (76) saß offenbar in voller Montur als ihre ikonische Filmfigur Miranda Priestly, Chefredakteurin des "Runway"-Magazins, in der ersten Reihe der Dolce & Gabbana-Modenschau in Mailand. Hinter den Kulissen traf Streeps Priestly dann auf Anna Wintour (75) von der "Vogue", die die Inspiration für Priestly war.