Wie geht es nach der militärischen Ausbildung weiter? Der spanische Palast hat verkündet, welchen Weg Prinzessin Leonor anschließend einschlagen wird. Die Tochter von König Felipe und Königin Letizia wird ein Studium beginnen.

Die Spanier wissen nun, was nach der Uniform kommt: Prinzessin Leonor (19) wird nach dem Abschluss ihrer militärischen Laufbahn an die Universität wechseln. Das hat der Palast in einer offiziellen Mitteilung auf seiner Website sowie auf den Social-Media-Profilen bekannt gegeben.

Demnach plant die älteste Tochter von König Felipe (58) und Königin Letizia (53) ein Studium der Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III in Madrid. Die Lehrveranstaltungen finden auf dem Campus in Getafe statt. Auf dem Lehrplan stehen den Angaben zufolge unter anderem Politikwissenschaft, Geisteswissenschaften, Recht, Wirtschaft, Soziologie, Geschichte und Internationale Beziehungen.

Studium und royale Pflichten parallel

Während der Studienzeit wird die Thronfolgerin ihre Hochschulausbildung mit ihren institutionellen Verpflichtungen als künftige Königin verbinden. Das Modell ist erprobt: Schon während ihrer Schulzeit am Gymnasium und in den drei Jahren ihrer Militärausbildung hat Leonor offizielle Termine wahrgenommen.

Bevor das akademische Kapitel beginnt, stehen für die Prinzessin allerdings noch militärische Etappen an. Der Palast hatte zugleich mitgeteilt, dass Leonor an der Academia General del Aire y del Espacio de San Javier in Murcia inzwischen ihren zweiten Alleinflug absolviert hat. Außerdem habe sie bei der SERE-Übung mitgewirkt, die Kadetten in den Bereichen Überleben, Ausweichen, Widerstand und Flucht ausbildet.

Ihre Militärausbildung begann im August 2023. Im Dezember vergangenen Jahres hatte sie einen wichtigen Meilenstein erreicht und ihren ersten Alleinflug absolviert. Vorausgegangen war ein viermonatiges Training an der Luftwaffenakademie in San Javier.