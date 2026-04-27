Wie geht es nach der militärischen Ausbildung weiter? Der spanische Palast hat verkündet, welchen Weg Prinzessin Leonor anschließend einschlagen wird. Die Tochter von König Felipe und Königin Letizia wird ein Studium beginnen.
Die Spanier wissen nun, was nach der Uniform kommt: Prinzessin Leonor (19) wird nach dem Abschluss ihrer militärischen Laufbahn an die Universität wechseln. Das hat der Palast in einer offiziellen Mitteilung auf seiner Website sowie auf den Social-Media-Profilen bekannt gegeben.