1 Die Polizei konnte den Mann finden. Foto: picture alliance/dpa/Johannes Neudecker

Weil eine Zeitschriftenverkäuferin einen Mann gefragt hat, ob er die gelesene Zeitung auch kauft, soll er sie geschlagen haben. Die Polizei nahm ihn fest.















Ein 40 Jahre alter Mann soll am Dienstag eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarkts geschlagen und sich später der Polizei widersetzt haben. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 10.15 Uhr in der Zeitschriftenabteilung des Ladens an der Ludwigsburger Friedrichstraße und las dort auf dem Boden kniend. Eine 59-jährige Mitarbeiterin fragte, ob er die Zeitung denn auch kaufen würde. Daraufhin soll der Mann der Frau unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend stieß er sie in ein Zeitungsregal. Die Frau wurde leicht verletzt, der Täter flüchtete.

Eine weitere Mitarbeiterin des Marktes wurde auf den Vorfall aufmerksam und erkannte den Mann am Nachmittag erneut im Bereich des Ladens. Sie alarmierte die Polizei, die den Mann in der Friedrichstraße antraf und vorläufig festnahm. Hiergegen widersetzte sich der 40-Jährige und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde auf den Polizeiposten in Ludwigsburg gebracht und danach wieder auf freien Fuß gesetzt.