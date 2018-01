In Ludwigsburg werden die Ecodesign-Preisträger vorgestellt Mode zum Mieten und lebende Häuser

Von Ludwig Laibacher 15. Januar 2018 - 11:08 Uhr

Preisgekrönte Visionen neben alltagstauglichen Konzepten: Die neue Ecodesign-Ausstellung im Ludwigsburger MIK zeigt den Weg zum umweltverträglichen Wohnen und Leben.





Ludwigsburg - Je schärfer die Gesetze in Sachen Umwelt- und Klimaschutz, desto schärfer denken Hersteller, Entwickler und Designer über Alternativen zur gängigen Produktpalette nach. Zu dieser Erkenntnis kann gelangen, wer sich in der Ausstellung Ecodesignumschaut, die ab sofort im Ludwigsburger MIK zu sehen ist. Im Foyer des Kulturhauses an der Eber-hardstraße 1 werden Gewinner und Nominierte des 2017 zum sechsten Mal vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt ausgeschriebenen Wettbewerbs vorgestellt. Diesmal lautete das Motto: „Mut und Ideen gefragt.“

Kühn sind sicher die Überlegungen von Professor Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle zur Baubotanik. Das grüne Zimmer in Ludwigsburg geht auf einen Entwurf der beiden Planer zurück. Die Wände dieses Zimmers am Rathausplatz bestehen aus gestapelten, mit Substrat gefüllten Gitterkörben, in denen 7000 Pflanzen von 30 Pflanzenarten wachsen. Mit ihrem neuen Konzept sind die beiden Architekten sehr viel weiter gegangen: Nun wollen sie „lebende Bauwerke“ aus Pflanzen wachsen lassen.

Baumhaus für Erwachsene

Diese Konstruktionen können nach Ansicht von Ludwig und Schönle mit zunehmender Größe und Stabilität als Wohnraum genutzt werden. Anfangs noch nötige Hilfskonstruktionen sollen nach und nach wegfallen. „Stahlkonstruktion und gewachsene Baumstruktur gehen eine symbiotische Verbindung ein“, sagt Werner Aisslinger, Professor für experimentelles Design an der Freien Universität Berlin. Der Entwurf wurde von der Jury als richtungsweisender Beitrag zum Stadtklima prämiert.

Insgesamt waren 324 Objekte, Apps und Konzepte aus den Bereichen Architektur, Haushalt, Ernährung, Energie, Interieur, Mobilität und Mode eingereicht worden. Nach mehreren Durchläufen wurden 20 davon nominiert. Aus diesen wiederum wählte die Jury sieben Sieger aus. „In diesem Jahr gibt es viel aus dem Bereich Mode zu sehen“, sagt Tanino Bellanca vom Ludwigsburger Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung. Was auch damit zu tun hat, dass mehrere Preisträger aus der Kategorie Nachwuchs stammen – Studenten also, die den etablierten Firmen Paroli bieten.

Etwa, indem sie ein Verfahren vorstellen, mit dem man Baumwolle recyceln kann. Damit lassen sich neue Hosen oder T-Shirts herstellen, die bis zu 70 Prozent aus wiederverwerteter Baumwolle bestehen. Die Designerin Ina Budde bietet in ihrer Modekollektion Designed for Infinity Kleider mit scanbarem Label an. Damit wird für die Kundin, aber auch für eine Recyclingfirma die Materialzusammensetzung ersichtlich. Außerdem enthält das Label Informationen über Leasing- und Rückgabemöglichkeiten, sobald das Stück abgetragen ist.

Leasing heißt auch das Stichwort bei dem Online-Service „Räubersachen“. Die Anbieter reagieren auf das Problem, dass Kleidung für Kleinkinder meist nur wenige Wochen passt. Bei „Räubersachen“ kann man daher ökologisch hergestellte Kleidung und Schuhe für Säuglinge und Kleinkinder mieten und sie, sobald sie nicht mehr passen, wieder weiterreichen.

Das Handy selbst reparieren?

Was vor allem Handynutzer entzücken könnte, ist ein Vergleichsportal, das kaputt.de heißt. Die Serviceanbieter beantworten dringliche Fragen nach Reparaturmöglichkeiten für die Kaffeemaschine ebenso wie für das beschädigte Smartphone. Und zwar lokal zugeschnitten für den Verbraucher. Das Angebot reicht von einer Liste von Händlern, die Reparaturen anbieten – samt Preisvergleich – bis zu einem Set zum Selbstreparieren.

Unter den Nachwuchstalenten haben ein Team von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie eine Gruppe von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen die Jury mit ungewöhnlichen Ideen beeindruckt. Die Studenten aus Magdeburg haben ein Gerät entwickelt, das sie Crowdsweeper nennen: eine Drohne, die bei der Suche nach Landminen helfen soll. Das Gerät kann die tödlichen Sprengfallen punktgenau orten und deren Lage kartografieren. Die Kreativen aus Aachen haben einen „Sonnenwagen“ konzipiert. „Das erste wirklich umweltfreundliche E-Mobil“, wie Bellanca meinte. Denn das Fahrzeug. von dem bisher nur ein kleiner Prototyp existiert, fährt ausschließlich mit Solarenergie.