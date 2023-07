1 Fahrradstraße? Die Kreuzung am Forum um die Mittagszeit. Foto: factum/Simon Granville

Noch bevor der Schnellweg kommt, will die Stadt Ludwigsburg die Friedrich-Ebert-Straße umgestalten. Dass das zu Lasten des Autofahrer geht, stört die Freien Wähler.









Ludwigsburg - Zumindest auf der Ludwigsburger Friedrich-Ebert- und Alleenstraße kann man sich vor und nach Schulbeginn in eine Radstadt wie Amsterdam versetzt fühlen. Zeitweise geben hier in Pulks rasende Zweiräder den Takt vor, während Autos und Fußgänger nachgeordnet sind. Klar, dass das bei den üblichen Fahrzeugmassen nicht ungefährlich ist – und Autostaus verursacht. Darum will die Stadt jetzt den Verkehr im Kreuzungsbereich beim Forum am Schlosspark neu ordnen. Allerdings so, dass Freie Wähler und CDU befürchten, dass die Autofahrer dadurch noch weiter in die Defensive gedrängt würden.