1 Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ein 15-Jähriger wird vor gut einer Woche von einem Unbekannten mit einer Schleuder beschossen. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter und bittet weiterhin um Zeugenhinweise.

Ludwigsburg-Eglosheim - Eine gute Woche ist es her, als ein 15 Jahre alter Jugendlicher in Ludwigsburg-Eglosheim von einem bislang Unbekannten mit einer Steinschleuder beschossen wurde (wir berichteten). Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die den Hinweise zu dem Mann und seinem Begleiter machen können.

Wie die Beamten berichten, soll der Unbekannte den 15-jährigen Äthiopier am 8. Juni gegen 18 Uhr vor einem Supermarkt in der Hirschbergstraße in Eglosheim mit einer Schleuder beschossen haben. Das Geschoss, bei dem es sich vermutlich um eine Stahlkugel handelt, habe den Jugendlichen an der Brust getroffen. Das Opfer rannte daraufhin davon und wandte sich an eine Angehörige, die dann die Polizei verständigte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Tatverdächtige in Begleitung von ein oder zwei weiteren Personen vor dem Laden aufhielt.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Das Opfer beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Etwa 40 Jahre alt, schlank und circa 1,90 Meter groß. Bekleidet war der Mann mit einem „Donald Trump“-Shirt und hatte besagte Schleuder dabei. Ein Begleiter soll etwa 1,80 Meter groß und von dicklicher Statur sein, außerdem habe er ein Fahrrad dabei gehabt.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, denen diese Gruppe oder der Tatverdächtige aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07031/1300 zu melden.

Unter anderem wegen dieser mutmaßlichen Attacke war es am vergangenen Wochenende zu einer Demonstration gegen Rassismus in Ludwigsburg gekommen, bei der unter anderem auch Polizisten beleidigt wurden.