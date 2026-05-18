In Ludwigsburg: Infoveranstaltung zum Großbauprojekt am Kreisverkehr Oßweil

Das Gelände an prominenter Stelle im Ludwigsburger Stadtteil soll vier- bis fünfstöckig bebaut werden. Von der Planung können sich Interessierte am 19. Mai ein Bild machen.
Am Kreisverkehr an der Schorndorfer Straße zwischen Oßweil und der Ludwigsburger Oststadt sollen Gebäude für Wohnen und Gewerbe entstehen. Bei einer Infoveranstaltung am Dienstag, 19. Mai, um 17.30 Uhr in der Fuchshofschule, Fuchshofstraße 53, können laut Ankündigung der Stadtverwaltung alle Interessierten mehr über das Bauvorhaben auf dem 3700 Quadratmeter großen Areal erfahren.