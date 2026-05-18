In Ludwigsburg: Infoveranstaltung zum Großbauprojekt am Kreisverkehr Oßweil

Das Gelände an prominenter Stelle im Ludwigsburger Stadtteil soll vier- bis fünfstöckig bebaut werden. Von der Planung können sich Interessierte am 19. Mai ein Bild machen.

Am Kreisverkehr an der Schorndorfer Straße zwischen Oßweil und der Ludwigsburger Oststadt sollen Gebäude für Wohnen und Gewerbe entstehen. Bei einer Infoveranstaltung am Dienstag, 19. Mai, um 17.30 Uhr in der Fuchshofschule, Fuchshofstraße 53, können laut Ankündigung der Stadtverwaltung alle Interessierten mehr über das Bauvorhaben auf dem 3700 Quadratmeter großen Areal erfahren.

Baubürgermeisterin Andrea Schwarz, Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie Vertreter des Projektentwicklers DQuadrat Real Estate und des Büros HMS Architekten erläutern die Planungen. Die Teilnehmenden können Fragen stellen und Hinweise und Anregungen einbringen. Um Anmeldung zur Veranstaltung wird unter der E-Mail-Adresse stadtplanung@ludwigsburg.de gebeten.

Bauturbo kommt zum Einsatz

Bei dem Neubau-Projekt wendet die Stadtverwaltung den Bauturbo an. Eingeführt wurde dieser durch das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“ im Herbst. Der Bauturbo kann die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans ersetzen. Auf diesem Weg können Wohnbauprojekte innerhalb von drei bis vier Monaten genehmigt werden.

Anders als im Bebauungsplanverfahren ist beim Bauturbo keine Einbeziehung der Öffentlichkeit vorgeschrieben. „Uns war es aber wichtig, in den Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zu gehen. Wir haben deshalb mit dem Projektentwickler DQuadrat Real Estate vereinbart, dass eine frühzeitige Information erfolgt. Die Gebäude entstehen an prominenter Stelle, deshalb ist das Interesse daran groß.“

Der Entwurf sieht drei vier- bis fünfgeschossige Gebäude vor, in denen vor allem Wohnungen, aber auch einige kleinere Geschäfte geplant sind. Das alte Autohaus auf dem Gelände wurde kürzlich abgerissen.