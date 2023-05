1 Dieser E-Tretroller steht am Eingang des Alten Friedhofs an der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg im Weg herum. Foto: Sabine Armbruster

Achtlos zurück gelassene Tretroller von Verleihfirmen provozieren in Ludwigsburg Stürze von Blinden und Sehbehinderten. Jetzt wir über feste Abstellflächen diskutiert.









Auf ihren Blindenhund Rover kann sich Claudia Lychacz verlassen. An Hindernissen führt der Golden Retriever die Marbacherin auch an ihrem Arbeitsort Ludwigsburg zuverlässig vorbei. Manchmal jedoch ist die Behindertenbeauftragte des Kreises Ludwigsburg ohne Hund unterwegs – und immer wieder stolpert und stürzt sie dann über E-Scooter. Dreimal widerfuhr ihr das jetzt in zwölf Monaten: einmal an der Wilhelmstraße, ein andermal an der Ampel am Arsenalplatz in Richtung Myliusstraße sowie in der Weststadt. Der Schreck fuhr ihr jedes Mal in die Glieder. Auch die Schürfwunden setzten ihr zu: „Solche Stürze sind schmerzhaft und entmutigen.“