In Ludwigsburg: Bei kostenloser Pizza – Erstwähler können sich zur Wahl informieren
Ziel der Veranstaltung ist es, gut informiert wählen zu können. Foto: imago/photothek

Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg und die Landeszentrale für politische Bildung laden gemeinsam speziell junge Wähler zu einen Austausch mit Kandidierenden ein.

Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg und die Außenstelle Ludwigsburg der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) laden auf kommenden Freitag, 27. Februar, zu einem Nachmittag bei Pizza und Politik ins Kulturzentrum in Ludwigsburg ein. Das teilt die Stadt Ludwigsburg mit. Die Veranstaltung richtet sich an junge Menschen und insbesondere an Erstwählende, die bei der Landtagswahl erstmals ihre Stimme abgeben und sich dafür aus erster Hand informieren möchten. Ziel ist es, möglichst viele Positionen zu aktuellen Themen zu hören, um gut informiert wählen zu können.

 

Zu Gast sind für den Wahlkreis Ludwigsburg Kandidierende von Parteien, die im Landtag vertreten sind oder aussichtsreich kandidieren. Zu Beginn gibt es ein Podiumsgespräch, im zweiten Teil werden an Thementischen in einer Art Speed-Dating Anliegen und Fragen direkt mit den Kandidatinnen und Kandidaten besprochen und diskutiert. Im Anschluss sind alle Beteiligten auf einen kostenlosen Pizza-Snack eingeladen, hier kann weiter über Themen gesprochen werden.

Anmeldung bis 25. Februar

Die Veranstaltung findet im großen Saal des Kulturzentrums, Wilhelmstraße 9/1, statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 15 Uhr. Um eine Anmeldung bis Mittwoch, 25. Februar, wird gebeten unter www.jgr-ludwigsburg.de/pizza-und-politik.

 