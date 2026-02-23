In Ludwigsburg: Bei kostenloser Pizza – Erstwähler können sich zur Wahl informieren

1 Ziel der Veranstaltung ist es, gut informiert wählen zu können. Foto: imago/photothek

Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg und die Landeszentrale für politische Bildung laden gemeinsam speziell junge Wähler zu einen Austausch mit Kandidierenden ein.











Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg und die Außenstelle Ludwigsburg der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) laden auf kommenden Freitag, 27. Februar, zu einem Nachmittag bei Pizza und Politik ins Kulturzentrum in Ludwigsburg ein. Das teilt die Stadt Ludwigsburg mit. Die Veranstaltung richtet sich an junge Menschen und insbesondere an Erstwählende, die bei der Landtagswahl erstmals ihre Stimme abgeben und sich dafür aus erster Hand informieren möchten. Ziel ist es, möglichst viele Positionen zu aktuellen Themen zu hören, um gut informiert wählen zu können.