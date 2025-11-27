In Ludwigsburg: Alternativer Adventsmarkt soll lokale Marken stärken
Möglich ist ein Einblick in die Töpferkunst. Foto: privat

Beim „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck gibt es neben Keramik und Schmuck auch Holzkunst, Papeterie und mehr.

Zum vierten Mal lädt der alternative Adventsmarkt „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, von 15 bis 21 Uhr in Ludwigsburg zum vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis ein. Er findet diesmal nicht im Franck-Areal, sondern im Töpferstudio „Frau Simka“, Wilhelm-Nagel-Straße 61, in Hoheneck statt und bietet auch Einblicke in das Arbeiten an der Töpferscheibe.

 

Organisiert von zwei Gründerinnen, versteht sich das Adventsgedöns als bewusst nicht-kommerzieller und alternativer Weihnachtsmarkt, der kleinen, unabhängigen und regionalen Marken eine Bühne bietet. Ins Leben gerufen wurde es 2022. Neben Keramik und Schmuck gibt es laut Ankündigung Holzkunst, Papeterie und mehr.

 