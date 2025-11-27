In Ludwigsburg: Alternativer Adventsmarkt soll lokale Marken stärken

1 Möglich ist ein Einblick in die Töpferkunst. Foto: privat

Beim „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck gibt es neben Keramik und Schmuck auch Holzkunst, Papeterie und mehr.











Link kopiert



Zum vierten Mal lädt der alternative Adventsmarkt „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, von 15 bis 21 Uhr in Ludwigsburg zum vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis ein. Er findet diesmal nicht im Franck-Areal, sondern im Töpferstudio „Frau Simka“, Wilhelm-Nagel-Straße 61, in Hoheneck statt und bietet auch Einblicke in das Arbeiten an der Töpferscheibe.