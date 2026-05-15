Das große Parkhaus am Ludwigsburger Krankenhaus muss saniert werden. Vom 18. Mai bis Ende September fällt in drei Bauabschnitten jeweils etwa ein Drittel der Parkplätze weg.
Parkplätze am Ludwigsburger Krankenhaus sind begehrt – und rar. Doch schon in wenigen Tagen, genauer gesagt ab dem kommenden Montag, 18. Mai, wird sich die Situation nochmals verschärfen. Dann entfallen nämlich erst einmal 201 der insgesamt 670 Stellplätze für Besucher, Patienten und Beschäftigte. Der Grund: Auch der neuere Teil des Parkhauses stammt aus dem Jahr 2005 und weist Schäden auf, die saniert werden müssen: Rissbildungen, Korrosion, Durchfeuchtung und Pfützenbildung – und auch die Bodenbeschichtung ist teilweise abgenutzt.