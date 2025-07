In Los Angeles zusammen gesichtet: Nach Trennung von ihrem Mann: Datet Sia jetzt einen Realitystar?

Sia (49) hat Gerüchte über eine Romanze mit dem "Too Hot To Handle"-Kandidaten Harry Jowsey (28) ausgelöst. Erst im März war bekannt geworden, dass die Sängerin nach zwei Ehejahren die Scheidung von ihrem Mann Daniel Bernad eingereicht hat.

Fotos zeigen die beiden vertraut

Sia und der Realitystar sollen gemeinsam ein Abendessen im Ca Del Sole Restaurant in Los Angeles genossen haben. Anschließend hätten sie sehr vertraut gewirkt, wie die britische Zeitung "Daily Mail" zu einigen Fotos berichtet. Auf den Aufnahmen sind die Sängerin und der Realitystar lachend und Händchen haltend zu sehen.

Sia wählte für das Treffen ein weites, schwarzes Maxikleid mit hohem Kragen und einen schwarzen Longline-Mantel. Dazu kombinierte sie Slouch-Stiefeln im Leopardenmuster, ihre Haare hatte sie zu Zöpfen und mit großen Haarklammern gestylt. Harry Jowsey trug einen olivgrünen Mantel mit passender Chinohose, ein weißes T-Shirt sowie grün-weiße Turnschuhe.

Während die beiden mehr als 20 Jahre Altersunterschied trennen, haben sie gemeinsame Wurzeln: Beide stammen aus Australien.

Sia ist bereits zweifache Großmutter

Am 18. März soll sich Sia von ihrem zweiten Ehemann Daniel Bernad getrennt haben. Das US-amerikanische Magazin "People" zitierte aus den Gerichtsdokumenten, in denen "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung angegeben worden sei. Die Unterlagen enthüllten auch, dass die "Titanium"-Sängerin in aller Stille ein Kind mit ihrem Noch-Ehemann bekommen hatte. Demnach kam Sohn Somersault Wonder am 27. März 2024 zur Welt. Für ihn beantragte die Australierin das rechtliche und physische Sorgerecht. Sie werde jedoch ein "Besuchsrecht" für ihren Noch-Mann in Betracht ziehen, mit dem sie seit 2021 zusammen war.

Vor ihrer zweiten Hochzeit wurde Sia im Jahr 2019 Mutter für zwei 18-jährige Männer, die zu alt für Pflegefamilien waren. Einer ihrer Adoptivsöhne hat inzwischen Zwillinge bekommen, sodass sie nun zweifache Großmutter ist.

Harry Jowsey, der schon einmal verlobt war, wurde zuletzt eine Liaison mit "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale (36) nachgesagt. Zuvor wurde er mit Jessica Vestal (31) in Verbindung gebracht, mit der er an der zweiten Staffel von "Perfect Match" teilnahm. Sie sollen sich kurz nach dem Ende der Show getrennt haben. Laut "Daily Mail" gab es zudem Gerüchte, dass er 2020 eine kurze Romanze mit Kylie Jenners bester Freundin Anastasia "Stassie" Karanikolaou (28) hatte.