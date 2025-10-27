Bei der "Vogue World: Hollywood"-Show in Los Angeles hat ein besonderer Star einen Auftritt hingelegt: Nicole Kidman lief über den Laufsteg.
Nicole Kidman (58) hat einen glamourösen Auftritt bei der "Vogue World: Hollywood"-Show hingelegt. Zur Eröffnung der Modenschau in den Paramount Studios in Los Angeles lief die 58-Jährige in einem schwarzen Satinkleid von Chanel by Matthieu Blazy über den Laufsteg. Die schulterfreie, bodenlange Robe war mit schwarzen Blüten verziert. Das Outfit sollte "Vogue" zufolge an das Kleid erinnern, das Rita Hayworth (1918-1987) in dem Film "Gilda" von 1946 trug.