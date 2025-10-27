Bei der "Vogue World: Hollywood"-Show in Los Angeles hat ein besonderer Star einen Auftritt hingelegt: Nicole Kidman lief über den Laufsteg.

Nicole Kidman (58) hat einen glamourösen Auftritt bei der "Vogue World: Hollywood"-Show hingelegt. Zur Eröffnung der Modenschau in den Paramount Studios in Los Angeles lief die 58-Jährige in einem schwarzen Satinkleid von Chanel by Matthieu Blazy über den Laufsteg. Die schulterfreie, bodenlange Robe war mit schwarzen Blüten verziert. Das Outfit sollte "Vogue" zufolge an das Kleid erinnern, das Rita Hayworth (1918-1987) in dem Film "Gilda" von 1946 trug.

Auch das Make-up von Nicole Kidman spielte auf das "Goldene Zeitalter" Hollywoods an. Die Schauspielerin trug einen auffälligen roten Lippenstift zu dunklem Augen-Make-up. Ihre blonden Haare fielen aus dem Seitenscheitel und zu Locken gestylt über ihre Schultern.

Neuer Auftritt nach Trennung von Keith Urban

Damit feierte Nicole Kidman nach der Trennung von Keith Urban (58) erneut einen großen Auftritt. Bereits Anfang Oktober war sie wenige Tage nach Bekanntwerden des Scheiterns ihrer Ehe zum ersten Mal wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Die Schauspielerin nahm damals an einer amFAR-Auktion in Dallas teil. Dort überreichte sie ihrem "Lioness"-Kollegen, Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan (55), einen Preis. Kurz darauf reiste der Hollywoodstar nach Europa und war auf der Paris Fashion Week zu Gast.

Ende September wurde bekannt, dass Nicole Kidman und Country-Sänger Keith Urban sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben. Die Oscarpreisträgerin hat US-Medienberichten zufolge bereits die Scheidung vom Vater ihrer zwei Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht.

Für Nicole Kidman ist es die zweite gescheiterte Ehe. Sie war von 1990 bis 2001 mit ihrem Schauspielkollegen Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen.



